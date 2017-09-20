СМИ: Словакия не планирует покупку российских истребителей

Заседание СБ ООН по реформам операций по поддержанию мира. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 20 сентября, 18:27
Россиянки сыграют со словачками в первом раунде Кубка Федерации по теннисуСпорт 20 сентября, 18:26
Аронян и Вашье-Лаграв сыграли вничью во второй партии полуфинала Кубка мира по шахматамСпорт 20 сентября, 18:23
Международный олимпийский комитет: Бубка опроверг обвинения в коррупцииСпорт 20 сентября, 18:23
В Москве вновь "заминировали" два крупных торговых центра и станцию метро "Пражская"Происшествия 20 сентября, 18:20
Грызлов: попытки Киева получить новые виды оружия не помогают урегулированию в ДонбассеПолитика 20 сентября, 18:20
СМИ: финал футбольной Лиги Европы сезона-2018/19 пройдет в БакуСпорт 20 сентября, 18:18
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрееМеждународная панорама 20 сентября, 18:16
СМИ: матч за Суперкубок УЕФА сезона-2018/19 пройдет в СтамбулеСпорт 20 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 сентября. Министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил в среду, что вооруженные силы страны намерены отказаться от эксплуатации российских истребителей МиГ-29 и более не планируют покупку боевых самолетов из РФ. Об этом сообщило Словацкое радио.
"Мы не планируем покупать российские МиГи, - сказал министр. - Мы не допускаем иного, чем проевропейское и проатлатническое решение [проведения модернизации национальных ВВС]".
Гайдош также подтвердил, что минобороны Словакии получило от России предложение о покупке новых истребителей. При этом он указал, что будущее словацкой сверхзвуковой истребительной авиации не связано с боевыми самолетами российского производства. На замену МиГ-29, по его словам, придут шведские JAS 35 Gripen или американские F-16.
При этом, как отмечают эксперты, наиболее вероятным выбором Словакии станут JAS 35 Gripen, на что Братиславу ориентирует Чехия. Обе республики с этого года осуществляют совместную охрану национального воздушного пространства. Прага уже давно отказалась от российских МиГов и приняла на вооружение шведские истребители.
Тем не менее у минобороны Словакии пока нет средств на покупку или аренду новых истребителей. Поэтому, по словам Гайдоша, не исключено кратковременное продление действующего соглашения с Россией о техническом обеспечении эскадрильи МиГ-29 ВВС страны.