СМИ: Словакия не планирует покупку российских истребителей

ТАСС, 20 сентября. Министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил в среду, что вооруженные силы страны намерены отказаться от эксплуатации российских истребителей МиГ-29 и более не планируют покупку боевых самолетов из РФ. Об этом сообщило Словацкое радио.

"Мы не планируем покупать российские МиГи, - сказал министр. - Мы не допускаем иного, чем проевропейское и проатлатническое решение [проведения модернизации национальных ВВС]".

Гайдош также подтвердил, что минобороны Словакии получило от России предложение о покупке новых истребителей. При этом он указал, что будущее словацкой сверхзвуковой истребительной авиации не связано с боевыми самолетами российского производства. На замену МиГ-29, по его словам, придут шведские JAS 35 Gripen или американские F-16.

При этом, как отмечают эксперты, наиболее вероятным выбором Словакии станут JAS 35 Gripen, на что Братиславу ориентирует Чехия. Обе республики с этого года осуществляют совместную охрану национального воздушного пространства. Прага уже давно отказалась от российских МиГов и приняла на вооружение шведские истребители.

Тем не менее у минобороны Словакии пока нет средств на покупку или аренду новых истребителей. Поэтому, по словам Гайдоша, не исключено кратковременное продление действующего соглашения с Россией о техническом обеспечении эскадрильи МиГ-29 ВВС страны.