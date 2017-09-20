Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: Париж и Киев надеются на встречу "нормандской четверки" после выборов в Германии

Международная панорама
20 сентября, 18:57 UTC+3 ООН 20, сентября. /ТАСС

Президент Франции также сообщил, что обсудил с украинским президентом Петром Порошенко выполнение минских соглашений и проведение реформ на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко считают необходимым провести новую встречу в нормандском формате. Об этом французский лидер сообщил журналистам по итогам контактов с украинским президентом.

"Мы обменялись с Порошенко мнениями по ситуации на Украине и сошлись во мнении о целесообразности проведения новой встречи в нормандском формате", - сказал Макрон.

Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили выполнение минских соглашений, в особенности обеспечение режима прекращения огня, а также проведение реформ на Украине.

"Мы договорились, что после выборов в Германии мы попросим о проведении новой встречи в нормандском формате", - сказал французский президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Выборы в Бундестаг - 2017 Переговоры "нормандской четверки"
Персоны
Макрон, Эмманюэль Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама