Макрон: Париж и Киев надеются на встречу "нормандской четверки" после выборов в Германии

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко считают необходимым провести новую встречу в нормандском формате. Об этом французский лидер сообщил журналистам по итогам контактов с украинским президентом.
"Мы обменялись с Порошенко мнениями по ситуации на Украине и сошлись во мнении о целесообразности проведения новой встречи в нормандском формате", - сказал Макрон.
Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили выполнение минских соглашений, в особенности обеспечение режима прекращения огня, а также проведение реформ на Украине.
"Мы договорились, что после выборов в Германии мы попросим о проведении новой встречи в нормандском формате", - сказал французский президент.