Макрон: Париж и Киев надеются на встречу "нормандской четверки" после выборов в Германии

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Петр Порошенко считают необходимым провести новую встречу в нормандском формате. Об этом французский лидер сообщил журналистам по итогам контактов с украинским президентом.

"Мы обменялись с Порошенко мнениями по ситуации на Украине и сошлись во мнении о целесообразности проведения новой встречи в нормандском формате", - сказал Макрон.

Он сообщил, что лидеры двух стран обсудили выполнение минских соглашений, в особенности обеспечение режима прекращения огня, а также проведение реформ на Украине.

"Мы договорились, что после выборов в Германии мы попросим о проведении новой встречи в нормандском формате", - сказал французский президент.