Роухани: Иран стремится строить мир и вести диалог на равных, но не поддается угрозам

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Иран стремится строить мир и вести диалог на равных, но не поддается угрозам. Об этом заявил в среду президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани, выступая на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Умеренность [на принципе которого развивается страна] не предполагает ни изоляции, ни гегемонизма, - отметил он. - Путь умеренности - это путь мира, справедливого и инклюзивного, но не мира для одного государства и войны, потрясений - для других".

По словам Роухани, Иран "стремится строить мир и поощрять права человека". "Мы никогда не потакаем тирании, не угрожаем никому, но и не терпим угроз от других, - подчеркнул он. - Наша программа - программа уважения и достоинства, нас не поколебать угрозами, мы ведем диалог и переговоры на равноправной основе".

Роухани также сказал, что Иран готов ответить на любое нарушение соглашения по ядерной программе. "Иран никогда не стремился к сдерживанию с помощью ядерного оружия", - указал он. По словам иранского президента, Тегеран "ответит решимостью и силой на любое нарушения какой-либо стороны ядерного соглашения".

"Оборонительный потенциал Ирана, включая наши ракеты, это исключительно оборонительное средство для поддержания регионального мира и стабильности и предотвращения авантюристских тенденций иррациональных лиц", - указал Роухани.

Говоря о ситуации в регионе, Роухани выразил убеждение в том, что "нестабильность и насилие лишь усугубляются в регионе из-за военных вмешательство региональных игроков, тех держав, которые пытаются продать еще больше оружия другим и обвиняют Иран в том, что это он провоцирует нестабильность". "Иностранное вмешательство и навязывание извне лишь усугубят кризис в нашем регионе, - отметил президент. - Кризисы в Сирии, Йемене, на Бахрейне не предполагают военных решений, их можно урегулировать только прекращением боевых действий и принятием воли и чаяний их народов".

По словам Роухани, США "должны объяснить своему народу, почему, израсходовав миллиарды долларов налогоплательщиков и ближневосточного региона, вместо содействия миру и стабильности лишь привели к войне, страданиям и росту терроризма и экстремизма в регионе".