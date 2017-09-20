Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель ОБСЕ призвал НАТО подписать Договор о запрещении ядерного оружия

Международная панорама
20 сентября, 19:09 UTC+3 ООН ООН 20, сентября. /ТАСС

Сейчас договор поддерживают 122 страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. НАТО должна не критиковать Договор о запрещении ядерного оружия, а присоединиться к нему.

Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"НАТО должна скорее присоединиться к этой инициативе по разоружению, вместо того чтобы подвергать его критике. Ядерное оружие представляет большую угрозу для человечества. Мир станет безопаснее без атомного оружия", - подчеркнул Курц.

Министр отметил, что за многие годы сторонникам договора удалось добиться, что сейчас его поддерживают 122 страны, "при этом почти 50 стран подписали договор в Нью-Йорке". По его словам, в период обострения кризиса на Корейском полуострове и модернизации ядерных арсеналов этот договор служит важным сигналом для мирового сообщества. "Необходимо избавить человечество от угрозы атомной войны. Для этого нужно согласие большинства стран", - добавил он.

НАТО выступила ранее против договора и заявила, что останется ядерным альянсом, пока это оружие существует. Более 50 стран, включая Бразилию и Южную Африку, подписали в среду Договор о запрещении ядерного оружия на церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Первым подпись под документом поставил президент Бразилии Мишел Темер, затем в ней приняли участие несколько глав государств и десятки глав МИД, в том числе Австрии, Ирландии и Кубы.

Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Темер, Мишел Курц, Себастьян
Страны
США Куба Китай Россия Австрия Франция Бразилия Ирландия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама