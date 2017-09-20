Председатель ОБСЕ призвал НАТО подписать Договор о запрещении ядерного оружия

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. НАТО должна не критиковать Договор о запрещении ядерного оружия, а присоединиться к нему.

Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

"НАТО должна скорее присоединиться к этой инициативе по разоружению, вместо того чтобы подвергать его критике. Ядерное оружие представляет большую угрозу для человечества. Мир станет безопаснее без атомного оружия", - подчеркнул Курц.

Министр отметил, что за многие годы сторонникам договора удалось добиться, что сейчас его поддерживают 122 страны, "при этом почти 50 стран подписали договор в Нью-Йорке". По его словам, в период обострения кризиса на Корейском полуострове и модернизации ядерных арсеналов этот договор служит важным сигналом для мирового сообщества. "Необходимо избавить человечество от угрозы атомной войны. Для этого нужно согласие большинства стран", - добавил он.

НАТО выступила ранее против договора и заявила, что останется ядерным альянсом, пока это оружие существует. Более 50 стран, включая Бразилию и Южную Африку, подписали в среду Договор о запрещении ядерного оружия на церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Первым подпись под документом поставил президент Бразилии Мишел Темер, затем в ней приняли участие несколько глав государств и десятки глав МИД, в том числе Австрии, Ирландии и Кубы.

Договор вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств.

Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. В свою очередь в МИД РФ ранее заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.