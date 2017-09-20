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Президент Франции выступил за пересмотр сделки по иранской ядерной программе

Международная панорама
20 сентября, 19:18 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Соглашение необходимо дополнить, считает Эмманюэль Макрон

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ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соглашение по иранской ядерной программе нужно сохранить, но дополнить положениями, касающимися ракетной деятельности страны, а также рестрикциями в отношении Тегерана после 2025 года.

Об этом заявил в среду журналистам в Нью-Йорке президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я считаю, что нам нужно сохранить соглашение 2015 года, потому что оно было хорошим, - сказал он. - Будет ошибкой просто аннулировать ядерное соглашение".

По его словам, в текст соглашения нужно добавить "два-три" элемента. "Один должен касаться баллистических ракет, это не охвачено соглашением 2015 года. Второе - то, что будет после 2025 года", - сказал французский лидер, отметив, что текст документа также должен охватывать региональные вопросы.

При этом Макрон не уточнил, уведомил ли его президент США Дональд Трамп о своем решении насчет того, выйдет ли Вашингтон из ядерной сделки.

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Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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