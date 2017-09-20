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ДНР передала украинской стороне 19 человек, не связанных с конфликтом в Донбассе

Международная панорама
20 сентября, 19:19 дата обновления: 20 сентября, 19:29 UTC+3 МИНСК 20, сентября. /ТАСС

Спецпредставитель главы ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик выразил надежду на то, что "такой же шаг последует и со стороны Луганска"

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Представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Мартин Сайдик

Представитель действующего председателя ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации в Украине Мартин Сайдик

© Виктор Драчев/ТАСС

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) передала Киеву 19 человек. Это подтвердил в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе спецпредставитель главы ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.

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"ДНР передала Украине 19 удерживаемых лиц, не связанных с конфликтом, - сказал Сайдик. - Надеюсь, что такой же шаг последует и со стороны Луганска [провозглашенной Луганской народной республики - ЛНР]".

Спецпредставитель главы ОБСЕ также сообщил, что гуманитарная подгруппа продолжила в среду на заседании в Минске обсуждение подготовки к обмену пленными.

Ранее пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР сообщала, что 19 осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории республики, которые изъявили желание продолжать отбывать наказание в пенитенциарных учреждениях Украины, были переданы Киеву. Таким образом, всего за время конфликта ДНР передала Украине 166 заключенных.

О введении миссии ООН в Донбасс

Сайдик выразил надежду на то, что введение миссии ООН в Донбасс будет способствовать реализации минских договоренностей.

"Это предложение [о введении миссии] я приветствую. Для меня является важным, будет ли это способствовать реализации минских соглашений", - отметил он.

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Между тем Сайдик подчеркнул, что данная тема на сегодняшнем заседании контактной группы не обсуждалась.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и после отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения.

В этом году в результате обстрелов в Донбассе погибли 68 мирных жителей, 315 были ранены, сообщил Сайдик.

"В нынешнем году по состоянию на 17 сентября, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, пострадавшими считаются 383 человека, из них 68 убиты, 315 ранены", - сказал он.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ считает "это абсолютно неприемлемым". Поэтому, по его словам "контактная группа будет прилагать усилия по соблюдению сторонами бессрочного режима прекращения огня с целью избежать возобновления осенью активных военных действий, как это произошло в конце прошлого и позапрошлого годов".

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