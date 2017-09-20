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Суд Харькова отправил экс-мэра Славянска под круглосуточный домашний арест

Международная панорама
20 сентября, 19:41 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, сентября. /ТАСС

Кроме того, по решению суда Штепа будет обязана носить электронное средство контроля

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Харькова в среду изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Донецкой области Неле Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, по решению суда Штепа будет обязана носить электронное средство контроля.

"Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения", - отметили в этой связи в прокуратуре.

В пресс-службе также отметили, что прокуратура настаивала на продлении содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс (УПК) Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства") Уголовного кодекса Украины.

Адвокат Штепы Дмитрий Марченко сообщил, что его подзащитная уже едет в Славянск, где и будет находиться в соответствии с решением суда. По его словам, следующее заседание суда по делу Штепы назначено на 21 сентября.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей") и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической группы или организации") Уголовного кодекса Украины.

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