СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельности

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял в среду резолюцию, призывающую повысить эффективность миротворческих операций, в том числе путем их более тщательного планирования.
Документ поддержали все 15 стран - членов Совбеза, включая Россию.
В семистраничном документе указывается на необходимость более тщательного планирования миротворческих миссий, усиления их потенциала, а также улучшения подготовки персонала. В этой связи СБ ООН приветствовал планы генсека ООН Антониу Гутерриша подготовить план реформирования деятельности ООН по поддержанию мира.
Резолюция была принята на заседании по реформе миротворческой деятельности ООН, в котором принимают участие главы государств и министры иностранных дел более 30 стран. Выступая на встрече, Гутерриш заявил, что развертывание миссий ООН должно осуществляться с целью поддержки переговорного процесса, а не становиться его альтернативой. По его словам, планы реформирования миротворческих операций направлены на то, чтобы "укрепить взаимосвязь между ними и стратегиями политического урегулирования".