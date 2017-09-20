Порошенко не исключает компромисса в вопросе направления миссии ООН в Донбасс

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не исключил возможности достижения некого компромиссного решения по вопросу размещения миссии ООН в Донбассе.

На брифинге после выступления в Совете Безопасности ООН относительно мандата такой миссии, он повторил, что Украина настаивает, чтобы "мандат миссии включал всю территорию страны", которая сейчас не находится под контролем Киева.

На уточняющий вопрос о том, а "возможен ли компромисс", Порошенко ответил: "Конечно".

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что это произойдет только при согласии провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение миссии возможно и не только на линии соприкосновения. Киев же настаивает, чтобы силы ООН были размещены прежде всего на границе Украины с Россией.