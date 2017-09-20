Пенс заявил, что США вместе с союзниками не прекратят оказывать давление на КНДР

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. США не только не прекратят сами оказывать давление на КНДР, но и будут мобилизовывать на это своих союзников. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческих операций вице-президент США Майкл Пенс. Прямая трансляция велась из зала заседаний.
"США с признательностью отмечают, что Совет Безопасности ООН принял две резолюции, вводя новые жесткие санкции в отношении северокорейского режима, - сказал вице-президент. - Однако я хочу прояснить: США будут и дальше оказывать давление на режим в Пхеньяне со всей имеющейся мощью. И мы продолжим мобилизовывать другие страны на дальнейшее оказание экономического и дипломатического давления на Северную Корею, чтобы она отказалась от реализации своих ядерной и ракетной программ".
"Если нас вынудят защищаться или защищать союзников, то мы это сделаем, используя всю свою военную мощь", - добавил Пенс.
"Мы призываем ООН и ее Совет Безопасности делать больше для того, чтобы сохранить мир на планете. Гораздо больше. Противодействовать угрозе со стороны Северной Кореи", - указал вице-президент.
Президент Дональд Трамп, выступая 19 сентября в ходе общеполитической дискуссии на 72-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что США в случае угрозы для самих себя или для своих союзников придется "полностью уничтожить" КНДР.
На прошлой неделе КНДР провела очередной пуск баллистической ракеты, которая, пролетев над японским островом Хоккайдо, рухнула в воды Тихого океана примерно в 2 тыс. км к востоку от мыса Эримо. Это уже шестой раз с 1998 года (два из них - в этом году), когда запущенная КНДР ракета или ее элементы пролетают над территорией Японии.