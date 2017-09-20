Генсек ООН: ядерные испытания КНДР подрывают стабильность в мире

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Страны, обладающие ядерным оружием, на протяжении последних 20 лет придерживались добровольного моратория на ядерные испытания и единственным исключением среди них является КНДР, что подрывает стабильность в мире. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции в штаб-квартире ООН, посвященной вопросам вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Добровольный мораторий на ядерные испытания - это основа общемировой нормы поведения в том, что касается ядерных испытаний. - отметил он. - Дестабилизирующие и провокационные действия КНДР подрывают эту норму поведения, а вместе с ней и глобальную стабильность".
По словам генсека ООН, единогласное голосование в Совете Безопасности ООН по вопросу о введении санкций в отношении КНДР "свидетельствует о решимости мирового сообщества положить конец таким нарушениям".
Генеральный секретарь напомнил, что конференции по вопросам вступления в силу ДВЗЯИ проходят каждые два года, начиная с 1999 года и нацелены на то, чтобы "найти возможности ускорить процесс вступления договора в силу".
По его словам, вступление договора в силу "стало бы важной вехой на пути к миру, свободному от ядерного оружия и способствовало бы предотвращению гонки ядерных вооружений и эскалации региональных и двусторонних конфликтов".
Со своей стороны председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак отметил в ходе конференции, что "для устранения опасности нападения с использованием ядерного оружия необходимо прежде всего прекратить ядерные испытания". "Если мы хотим прекратить ядерные испытания, то для этого необходим юридически обязывающий инструмент, - добавил он. - И если мы хотим получить такой инструмент, то у нас должно хватить политической воли для достижения этой цели".
Он напомнил о том, что для вступления ДВЗЯИ в силу необходимы подписи еще 10 стран. "Мы близки к поставленной цели, но еще ее не достигли", - подчеркнул он, указав при этом, что к договору только что присоединились Мьянма и Свазиленд.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. В день открытия его к подписанию его подписали Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Сейчас договор подписан 183 и ратифицирован 164 государствами, однако до сих пор не вступил в силу, поскольку его подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.