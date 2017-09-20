Земан: Трамп на ГА ООН выставлял отметки непослушным ученикам

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Выступление президента США Дональда Трампа в ходе общеполитической дискуссии на ГА ООН стало, фактически, простановкой оценок непослушным ученикам. Об этом заявил в среду журналистам на полях общеполитической дискуссии ГА ООН в Нью-Йорке президент Чехии Милош Земан.

"Международное сообщество не должно базироваться на отношении учитель-ученик, - подчеркнул он. - Или мы все ученики, или же мы все учителя и учим друг друга. Его же [Дональда Трампа] выступление мне немного напомнило выставление в школе оценок непослушным ученикам".

Президент США, речь которого с трибуны ГА ООН прозвучала во вторник, заявил об экономическом упадке и экспорте насилия из Ирана, обвинил власти Венесуэлы в непредсказуемости действий.

"Представьте себе, чтобы Дональд Трамп продолжал (говорить - прим. ТАСС) в том же духе. И, например, сказал: А сейчас, после Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана я должен раскритиковать Польшу, так как там нарушаются принципы независимой юстиции. Затем он пошел бы дальше и сказал, что должен раскритиковать Чехию, потому что она отказывается впускать на свою территорию беженцев (из стран Ближнего Востока и Северной Африки - прим. ТАСС), где бы он остановился?" - подчеркнул Земан.