Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пенс: институт миротворцев ООН должен вносить больший вклад в обеспечение мира на планете

Международная панорама
20 сентября, 20:30 UTC+3 ООН 20, сентября. /ТАСС

Как заявил вице-президент США, он и президент Дональд Трамп убеждены в том, что ООН должна проводить миротворческие операции эффективнее, добиваться большей отчетности и повышения доверия к ним

Поделиться
Материал из 1 страницы

/ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Институт миротворцев ООН должен проводить миссии более эффективно для обеспечения мира на планете. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческих операций вице-президент США Майкл Пенс. Прямая трансляция велась из зала заседаний.

"Самая важная миссия ООН - поддержание мира, - отметил он. - И поэтому мы вновь хотим повторить свой призыв к проведению фундаментальных реформ ооновских миротворческих операций. Президент Трамп и я твердо убеждены в том, что ООН должна проводить свои миротворческие операции более эффективно, добиваться при этом большей отчетности и повышения доверия к ним".

По словам Пенса, США считают, что "при проведении реформы миротворческих операций надо опираться на следующие принципы: эти миссии должны поддерживать политическое урегулирование; страна, где они проводятся, должна дать на то свое согласие; цели, закрепленные в мандатах этих операций, должны быть реалистичными и достижимыми; для каждый миссии должна быть разработана стратегия ее завершения; ход этих миссий должен корректироваться в зависимости от прогресса [при ее реализации] или провала".

"Если миссия проводится успешно, то нам не следует ее продлевать, - добавил Пенс. - Если миссия проводится недостаточно эффективно, то ее следует реорганизовать. И если миссия не достигла поставленных Советом Безопасности ООН целей, то мы должны ее прекратить". "Мы призываем ООН проанализировать все продолжающиеся миротворческие операции с учетом этих принципов", - подчеркнул вице-президент.

В соответствии с принятыми Генассамблеей ООН в конце июня резолюциями на осуществление 14 миротворческих миссий всемирной организации до 30 июля 2018 года будет потрачено 6,8 млрд долларов.

Миротворцы ООН несут службу в 14 странах и территориях, в частности, в спорных суданских районах Абьей и Дарфур, на Гаити, Голанских высотах, в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, на Кипре, Мали, Косово, Ливане, Либерии, Южном Судане и в Центральноафриканской Республике. В общей сложности, по состоянию на 31 июля, миротворческий корпус ООН насчитывал 93,9 тыс. "голубых касок". Своих военнослужащих и полицейских предоставили 126 стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США ЦАР Мали Кипр Ливан Либерия Конго (ДРК) Южный Судан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама