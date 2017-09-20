Пенс: институт миротворцев ООН должен вносить больший вклад в обеспечение мира на планете

/ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Институт миротворцев ООН должен проводить миссии более эффективно для обеспечения мира на планете. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН по реформе миротворческих операций вице-президент США Майкл Пенс. Прямая трансляция велась из зала заседаний.

"Самая важная миссия ООН - поддержание мира, - отметил он. - И поэтому мы вновь хотим повторить свой призыв к проведению фундаментальных реформ ооновских миротворческих операций. Президент Трамп и я твердо убеждены в том, что ООН должна проводить свои миротворческие операции более эффективно, добиваться при этом большей отчетности и повышения доверия к ним".

По словам Пенса, США считают, что "при проведении реформы миротворческих операций надо опираться на следующие принципы: эти миссии должны поддерживать политическое урегулирование; страна, где они проводятся, должна дать на то свое согласие; цели, закрепленные в мандатах этих операций, должны быть реалистичными и достижимыми; для каждый миссии должна быть разработана стратегия ее завершения; ход этих миссий должен корректироваться в зависимости от прогресса [при ее реализации] или провала".

"Если миссия проводится успешно, то нам не следует ее продлевать, - добавил Пенс. - Если миссия проводится недостаточно эффективно, то ее следует реорганизовать. И если миссия не достигла поставленных Советом Безопасности ООН целей, то мы должны ее прекратить". "Мы призываем ООН проанализировать все продолжающиеся миротворческие операции с учетом этих принципов", - подчеркнул вице-президент.

В соответствии с принятыми Генассамблеей ООН в конце июня резолюциями на осуществление 14 миротворческих миссий всемирной организации до 30 июля 2018 года будет потрачено 6,8 млрд долларов.

Миротворцы ООН несут службу в 14 странах и территориях, в частности, в спорных суданских районах Абьей и Дарфур, на Гаити, Голанских высотах, в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре, на Кипре, Мали, Косово, Ливане, Либерии, Южном Судане и в Центральноафриканской Республике. В общей сложности, по состоянию на 31 июля, миротворческий корпус ООН насчитывал 93,9 тыс. "голубых касок". Своих военнослужащих и полицейских предоставили 126 стран.