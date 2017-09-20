Киев отвергает условия Москвы по миссии ООН в Донбассе, но готов к компромиссу

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко, принимающий участие в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отверг предложения Москвы по мандату миссии ООН в Донбассе, но не исключил возможности нахождения в этом вопросе некоего компромисса.
"Украина не примет миротворческого предложения от Москвы. В основе миссии миротворцев должны лежать принципы ООН", - заявил он в среду. При этом он высказался также против включения в состав такой миссии представителей самой России.
В то же время Петр Порошенко, выступая перед этим в Совете Безопасности ООН, призвал направить миссию в Донбасс в кратчайшие сроки.
"Повторяю свою просьбу в адрес Совета - развернуть миротворцев в Донбассе чем быстрее, тем лучше. Именно поэтому я приветствую начало обмена мнениями среди членов Совета о том, как следует действовать. Мы готовы конструктивно принять участие в этом процессе", - заявил он, предложив в качестве первого шага направить в регион техническую миссию ООН.
"Я призываю генсека воспользоваться своими полномочиями и направить миссию для технической оценки на Украину, - сказал Порошенко. - Исходя из аналитических выводов данной миссии, должны быть затем выработаны параметры политического и прочего присутствия ООН в Донбассе. Они должны быть выработаны в рамках Совета Безопасности согласно Уставу ООН".
На брифинге уже после выступления в Совете Безопасности он повторил, что Украина настаивает, чтобы "мандат миссии включал всю территорию страны", которая сейчас не находится под контролем Киева. По словам, Порошенко, в задачи "голубых каскок" должен входить контроль за границей с Россией, а также возвращение "мира и украинского суверенитета на оккупированные территории". Он подчеркнул, что размещение миротворцев не должно привести к возникновению "замороженного конфликта" на украинской территории.
В этой связи ему был задан уточняющий вопрос о том, а "возможен ли компромисс". Порошенко ответил: "Конечно". Но при этом президент Украины подчеркнул, что точку зрения Киева на мандат миссии ООН в Донбассе "разделяет большинство членов Совета Безопасности".
5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. При этом он отметил, что направление миссии будет возможным в случае согласия провозглашенных народных республик и отвода сторонами конфликта вооружений, как это предусмотрено минскими соглашениями. Позже президент уточнил, что размещение такой миссии возможно не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минскими договоренностями.