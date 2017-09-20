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Гатилов призвал политдиректора МИД Британии искать дипломатическое решение проблемы КНДР

Международная панорама
20 сентября, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что санкционный инструментарий воздействия на КНДР практически исчерпан

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на встрече с политическим директором МИД Великобритании Кареном Пирсом призвал к поиску политико-дипломатической формулы для решения проблемы вокруг Корейского полуострова. Как сообщили в среду в российском дипведомстве, встреча состоялась накануне на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе консультаций был обсужден "широкий круг актуальных вопросов повестки дня Совета Безопасности ООН". "Значительное внимание было уделено ситуации вокруг Корейского полуострова, - сообщили в МИД РФ. - Гатилов подчеркнул, что санкционный инструментарий воздействия на КНДР практически исчерпан и необходимо вести поиск политико-дипломатической формулы, задействуя, в частности, в этих целях совместное российско-китайское заявление от 4 июля".

Дипломаты также акцентировали важность взаимодействия по Сирии "с учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса в Астане". "В этой связи Гатилов обратил внимание на необходимость активной поддержки переговоров на этой площадке, в том числе в решениях СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

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Темы
Кризис в Сирии Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Переговоры по Сирии в Астане Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
КНДР Сирия Россия Великобритания
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