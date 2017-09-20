Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган намерен 28 сентября встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

Международная панорама
20 сентября, 22:12 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, сентября. /ТАСС

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные контакты лидеров двух стран в ближайшее время прорабатываются

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в четверг, 28 сентября, встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил в четверг турецкий лидер на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber.

"Я поговорю с уважаемым президентом Путиным по телефону в понедельник. В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе", - отметил Эрдоган.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные контакты Путина и Эрдогана в ближайшее время прорабатываются.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в Венесуэле
2
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
3
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Железная дорога в обход Украины. Досье
7
Памятник Сергею Бодрову-младшему может появиться в Москве в 2018 году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама