Эрдоган намерен 28 сентября встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Сирии

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АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган проведет в четверг, 28 сентября, встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Сирии. Об этом сообщил в четверг турецкий лидер на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber.
"Я поговорю с уважаемым президентом Путиным по телефону в понедельник. В четверг мы проведем встречу и за ужином обсудим ситуацию в Идлибе", - отметил Эрдоган.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможные контакты Путина и Эрдогана в ближайшее время прорабатываются.
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.