Глава МИД ФРГ назвал неприемлемым выбор слов в заявлении Трампа по КНДР

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал "неприемлемым" выбор слов в заявлении президента США Дональда Трампа, выразившего с трибуны Генассамблеи ООН готовность уничтожить КНДР в случае угрозы для Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом сообщило в среду издание Spiegel online.

"Воинственная риторика не продвинет нас ни на шаг дальше", - приводит издание слова Габриэля, находящегося в Нью-Йорке. Как считает министр, заявления, подобные тому, которое сделал Трамп, лишь способствуют обострению конфликта.

Глава МИД снова предупредил об опасности наращивания ядерных вооружений, если мировому сообществу не удастся воспрепятствовать созданию атомной бомбы в КНДР. "Тогда и другие вынесут из этого соответствующие уроки. Тогда мы будем жить, скорее всего, в очень опасном мире", - подытожил Габриэль.