Эрдоган: переговоры о покупке С-400 у России продолжаются

АНКАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Переговоры о покупке Турцией зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 у России продолжаются. Об этом в среду заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на бизнес-форуме Bloomberg в США, трансляция которого велась телеканалом A Haber.

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"Переговоры продолжаются. Если в Сирии, прямо поблизости от нас находятся С-400, то я буду стараться, чтобы и у нас были и С-400, и даже С-500, и С-600, - отметил он. - Если мы не можем купить оружие у НАТО, то мы найдем другой способ это сделать".

По словам Эрдогана, Турция предпринимает шаги по приобретению баллистических ракет, чтобы защитить своих граждан, сообщило агентство Anadolu.

"Мы предпринимаем необходимые шаги, связанные с баллистическими ракетами. В наши обязанности входит защита 80-миллионной Турции", - сказал он.

12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, и задаток уже внесен. В свою очередь помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин в интервью ТАСС подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, и он готовится к исполнению.

Ранее в среду Эрдоган заявил, что в понедельник рассчитывает поговорить с президентом России Владимиром Путиным по телефону, а в четверг на следующей неделе намерен с ним встретиться. По словам президента Турции, он хотел бы обсудить с российским коллегой, в частности, закупки в России комплексов С-400 и ситуацию вокруг сирийского урегулирования.