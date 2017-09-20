Роухани пригрозил возобновить обогащение урана для АЭС в случае краха сделки по атому

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Тегеран в случае провала сделки по атому может возобновить работы по обогащению урана до уровня, необходимого для производства топлива для АЭС. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает корреспондент ТАСС с места событий.

По словам Роухани, у Ирана "есть различные возможности" на случай, если США выйдут из соглашения. Одна из них, как он пояснил, состоит в том, чтобы "возобновить обогащение" для удовлетворения потребностей в топливе для АЭС. Как он констатировал, в топливе, в частности, может нуждаться Бушерская АЭС после завершения срока действия договоренности о его поставках из России.

При этом, президент подчеркнул, что Тегеран ни при каких условиях не станет разрабатывать ядерное оружие, даже если Вашингтон выйдет из сделки. Роухани напомнил, что Тегеран последовательно выступает против распространения оружия массового поражения. "Не может быть и речи о создании ядерного оружия", - сказал президент Ирана. Он указал, что Тегеран "не пытался, не пытается сейчас и не намерен пытаться заполучить такое оружие".

Во вторник американский президент Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, заявив, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".