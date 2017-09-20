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Истребители британских ВВС вылетели для сопровождения военных российских самолетов

Международная панорама
20 сентября, 23:08 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков

По словам представителя ВВС Великобритании, российские самолеты развернулись, и их перехват не был осуществлен

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ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские истребители "Тайфун" были в среду подняты в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения военных российских самолетов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Королевских ВВС Великобритании.

"Самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте для контроля над двумя российскими военными самолетами по мере их приближения к зоне британских интересов, однако самолеты развернулись, и их перехват не был осуществлен", - заявил представитель британских ВВС.

Тип российских самолетов не называется.

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