Истребители британских ВВС вылетели для сопровождения военных российских самолетов

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ЛОНДОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские истребители "Тайфун" были в среду подняты в воздух по тревоге с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения военных российских самолетов. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Королевских ВВС Великобритании.
"Самолеты "Тайфун" британских ВВС, находившиеся в повышенной готовности к вылету, были подняты в небо с базы ВВС в Лоссимуте для контроля над двумя российскими военными самолетами по мере их приближения к зоне британских интересов, однако самолеты развернулись, и их перехват не был осуществлен", - заявил представитель британских ВВС.
Тип российских самолетов не называется.