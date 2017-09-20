Тереза Мэй назвала поддержку ополченцев на Украине вызовом международной системе правил

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала поддержку ополченцев на Украине одним из основных вызовов международной системе, основанной на правилах. Об этом она заявила в среду, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
"Когда страны поддерживают группировки, наподобие "Хезболлах", для того, чтобы увеличить нестабильность и масштаб конфликтов на Ближнем Востоке, поддерживают так называемых сепаратистов на Украине для того, чтобы создать нестабильность на восточных границах Европы, или поддерживают криминальные группы, осуществляющие кибератаки против наших стран и организаций, они ставят под вопрос сами правила и основанную на них международную систему, которая нас защищает", - сказала Мэй.
"Террористический конфликт и нестабильность, которую мы наблюдаем по всему миру, во многих случаях определяется действиями государств, которые действуют гибридным путем", - пояснила она. В этой связи Мэй заверила, что Великобритания будет продолжать "обеспечивать безопасность и стабильность ее друзей и союзников, как она делала на протяжении поколений".
При этом британский премьер сказала, что сегодняшний мир как никогда нуждается в многосторонних действиях, высказав поддержку всемирной организации и ее различным агентствам. "Никогда еще необходимость в многосторонних действиях [в мире] не была столь высокой, как сегодня", - сказала Мэй. В то же время, она высказалась за реформирование ООН, в частности, системы ее финансирования.