NYT: спецпрокурор США требует от Белого дома информацию о встрече Трампа с Лавровым

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер требует от Белого дома предоставить ему материалы, касающиеся встречи президента Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в Вашингтоне в мае этого года. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По данным ее источников, представители команды спецпрокурора, ведущего расследование приписываемого России вмешательства в прошлогодние выборы в США, направили в Белый дом запрос. В нем они перечислили 13 различных аспектов, связанных с деятельностью Трампа на посту президента, о которых следователям хотелось бы получить больше информации.

В числе прочего они заинтересованы состоявшейся в Белом доме встречей Трампа с Лавровым, экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком и другими российскими представителями, пишет газета. Она произошла 10 мая, на следующий день после увольнения Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми. По данным The New York Times, в ходе беседы с представителями РФ президент заявил, что отстранение Коми избавило его от "серьезного давления".

Мюллер также запросил документы, касающиеся обстоятельств увольнения бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, отмечает газета. Он также просит предоставить больше сведений, касающихся того, как именно Белый дом прореагировал на появившиеся в СМИ материалы о встрече Дональда Трампа - младшего с российском юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке в июне прошлого года.

По сведениям издания, юристы Трампа изучают внутреннюю документацию Белого дома и электронные письма его сотрудников, которые могли бы удовлетворить запросы Мюллера. По их словам, значительная часть материалов будет предоставлена спецпрокурору уже на этой неделе, пишет газета.

Лавров посещал Вашингтон с рабочим визитом в мае этого года, в ходе которого у него, в частности, состоялись переговоры с Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Газета The Washington Post после этого сообщила, что президент США во время встречи с Лавровым и Кисляком в Белом доме якобы мог поделиться с ними секретными данными, касающимися террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Москве опровергли данные утверждения. Президент РФ Владимир Путин назвал такую информацию следствием развития в США "политической шизофрении".