Президент Эквадора призвал все страны отказаться от ядерного оружия

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено призвал государства ООН последовать примеру его страны и присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на Генеральной Ассамблее международной организации.

"Мы должны взять на себя обязательства по строительству мира. Верные этой необходимости, сегодня мы подпишем Договор о запрещении ядерного оружия. И мы призываем все страны присоединиться к этому историческому международному документу", - отметил Морено.

"Мы знаем, что военная промышленность - это прибыльный бизнес, поэтому не понимаем, почему осуждаются и преследуются те, кто занимается контрабандой, но не производством оружия. О какой этике идет речь? Зачем ресурсы, которые можно направить на устойчивое развитие, тратятся на такой абсурд, как войны?" - сказал эквадорский лидер.

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу спустя 90 дней после того, как его подпишут и ратифицируют 50 стран. В соответствии с текстом документа, его участники обязуются "никогда и ни при каких обстоятельствах" не разрабатывать, не испытывать, не производить и не накапливать ядерное оружие, а также не применять его и не угрожать его применением. Странам, присоединившимся к соглашению, будет также запрещено размещать на своей территории ядерное оружие других государств. 20 сентября в ходе торжественной церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке документ подписали более 50 стран, включая Бразилию и Южную Африку.

Соглашение было принято 7 июля по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Спустя два часа после принятия документа Великобритания, США и Франция выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что никогда не станут его участниками. В свою очередь в МИД РФ ранее отметили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.