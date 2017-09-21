Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент США и глава МИД Китая обсудили противодействие угрозе КНДР

Международная панорама
21 сентября, 1:01 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, сентября. /ТАСС

Майкл Пенс обозначил решимость Вашингтона продолжать оказывать давление на Пхеньян

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и глава МИД Китая Ван И обсудили в среду растущую угрозу со стороны КНДР, важность принятия дополнительных шагов для противодействия Пхеньяну, а также вопросы двухсторонних отношений Вашингтона и Пекина.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

В нем отмечается, что обсуждалась "растущая угроза, которую представляет ракетная и ядерная программы Северной Кореи, а также ее непрекращающиеся провокационные действия". "Вице-президент Пенс обозначил решимость Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы она прекратила следовать опасным путем", - отмечается в документе.

"Вице-президент и министр иностранных дел подчеркнули важность имплементации резолюций Совбеза ООН, а также принятия дополнительных мер в качестве ответа на вызывающее поведение Северной Кореи", - сообщил Белый дом. Пенс и Ван И также обсудили "необходимость создания равных условий в сфере торговли и инвестиций".

Смотрите также

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Ядерная программа КНДР. Досье

Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Ван И Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
2
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
3
Глава МИД КНДР резко ответил на угрозы Трампа
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ
6
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
7
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама