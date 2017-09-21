Вице-президент США и глава МИД Китая обсудили противодействие угрозе КНДР

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ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс и глава МИД Китая Ван И обсудили в среду растущую угрозу со стороны КНДР, важность принятия дополнительных шагов для противодействия Пхеньяну, а также вопросы двухсторонних отношений Вашингтона и Пекина.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.
В нем отмечается, что обсуждалась "растущая угроза, которую представляет ракетная и ядерная программы Северной Кореи, а также ее непрекращающиеся провокационные действия". "Вице-президент Пенс обозначил решимость Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на КНДР, чтобы она прекратила следовать опасным путем", - отмечается в документе.
"Вице-президент и министр иностранных дел подчеркнули важность имплементации резолюций Совбеза ООН, а также принятия дополнительных мер в качестве ответа на вызывающее поведение Северной Кореи", - сообщил Белый дом. Пенс и Ван И также обсудили "необходимость создания равных условий в сфере торговли и инвестиций".