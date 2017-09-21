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Президент Латвии поддержал план генсека ООН по реформе организации

Международная панорама
21 сентября, 1:19 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Республика приветствует назначение генерального секретаря Объединенных Наций Антониу Гутерриша, сказал Раймондс Вейонис

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Латвия поддерживает программу реформ ООН генерального секретаря Антониу Гутерриша. Об этом заявил в среду, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи, президент этой балтийской республики Раймондс Вейонис.

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"Новый генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш был избран на платформе перемен. Латвия приветствует его назначение и всецело поддерживает его видение в отношение более эффективных Объединенных Наций", - сказал Вейонис.

"Никогда реформа не была делом простым, но с терпением, четкими целями, сотрудничеством со стороны системы ООН и государств-членов она возможна. Генеральный секретарь может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку в выполнении его задач", - добавил президент Латвии.

По мнению латвийского лидера, реформа в ООН назрела. "Нет секрета в том, что ООН разрослась в чрезвычайно сложный бюрократический механизм и не в состоянии реагировать на вызовы сегодняшнего дня очень гибко и оперативно. Неоднократно возникают вопросы к доверию и актуальности организации", - сказал он.

В понедельник Гутерриш во время выступления в нью-йоркской штаб-квартире ООН признал, что одной из наиболее серьезных проблем, затрудняющих работу организации, является бюрократия. Он заявил о готовности работать над совершенствованием ООН.

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Темы
Генассамблея ООН - 2017
Персоны
Вейонис, Раймондс Гутерриш, Антониу
Страны
Латвия
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