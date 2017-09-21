На полях сессии ГА ООН началась министерская встреча "шестерки" и Ирана

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, посвященная ходу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), началась в Нью-Йорке на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча проходит под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Ранее министр заявил, что российская сторона будет отстаивать принципы ядерной сделки с Тегераном.

Документ неоднократно подвергался критике со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп, выступая во вторник на сессии ГА ООН, назвал соглашение по ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США.