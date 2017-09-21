Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17

ГААГА, 21 сентября. /ТАСС/. Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина подписали соглашение, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по вопросу наказания виновных в крушении MH17. Об этом сообщили в четверг в МИД Нидерландов.

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Пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе (ССГ), которая занимается уголовным расследованием трагедии. "Подписав это соглашение, стороны подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми и согласились продолжать сотрудничество для выполнения резолюции СБ ООН 2166", - отметили в министерстве. Ранее в этом году ССГ приняла решение о том, что судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах.

"ССГ привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого, - отметил глава МИД Нидерландов Берт Кундерс. - В июле мы решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но при активной поддержке и со стороны мирового сообщества. В конце концов это делается в интересах не только голландских жертв трагедии, но и всех остальных людей, погибших в авиакатастрофе. Гибель 298 невинных людей не должна остаться безнаказанной".