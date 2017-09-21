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СМИ: сирийские войска открыли коридоры для выхода мирных жителей из Дейр-эз-Зора

Международная панорама
21 сентября, 1:58 UTC+3 ТАСС

Войска создали плацдарм на подступах к поселку Ховейджа-Сакр и пытаются очистить его от ИГ

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ТАСС, 21 сентября. Элитные формирования сирийской армии окончательно закрепились в среду в населенном пункте Эль-Джефра к северу от военного аэродрома Дейр-эз-Зора (420 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Manar, инженерные подразделения наводят в этом месте мост через Евфрат из сборных металлических конструкций. По его информации, это необходимо для переброски на восточный берег реки тяжелой военной техники и продолжения наступления.

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Войска создали плацдарм на подступах к поселку Ховейджа-Сакр и пытаются очистить его от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), что позволит беспрепятственно переправлять войска на другой берег Евфрата.

Одновременно правительственные силы открыли в среду безопасные коридоры для выхода населения из остающихся под контролем банд ИГ районов. Телеканал указывает, что террористы используют захваченных в заложники мирных граждан - женщин, детей, стариков - в качестве живых щитов.

К югу и востоку от Дейр-эз-Зора армия и ополченцы очистили с 14 сентября от банд террористов 90 кв. км площади. В районе освобожденной ими Мрейи было уничтожено большое число боевиков. Войска продвигаются в этом секторе к поселкам Эс-Сабха и Мурат рядом с газовым полем. На западе Дейр-эз-Зора артиллерия держит под огнем перемещения противника на подступах к населенному пункту Эш-Шмейтия. По сведениям Al Manar, в ходе проведенной на этом участке фронта операции были ликвидированы трое полевых командиров ИГ Абу Хамза аль-Ансари, Абу Зияд аль-Муджавада и Химам Турки Рамдан.

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