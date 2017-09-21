Минобороны Японии не комментирует учения РФ и КНР, но следит за их военным сотрудничеством

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Японии не комментирует военно-морские учения России и Китая "Морское взаимодействие - 2017", часть которых пройдет в Японском море, однако намерено и дальше уделять особое внимание военному сотрудничеству двух стран. Об этом сообщили в четверг ТАСС в японском оборонном ведомстве.

ТАСС/Минобороны России

"Как министерство обороны мы воздержимся от комментариев по поводу совместных учений других стран. Однако мы и впредь будем уделять особое внимание тенденциям в военном сотрудничестве России и Китая", - сказали в министерстве. В японском ведомстве также отметили, что подобные маневры проходят на регулярной основе с 2012 года.

Второй этап совместных маневров "Морское взаимодействие - 2017" пройдет с 18 по 26 сентября на базе Тихоокеанского флота. Береговая фаза состоится во Владивостоке с 18 по 21 сентября, в ходе нее на полигоне Горностай будет проведена тренировка морских пехотинцев России и Китая. Морская часть учений намечена на 22-26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей. Первый этап учений прошел в июле в Балтийском море.