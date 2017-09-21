Министерская встреча Ирана и "шестерки" в ООН продлилась около 1,5 часа

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Министерская встреча "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, посвященная ходу реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, завершилась в Нью-Йорке. Переговоры, проходившие в комнате для закрытых совещаний Совета Безопасности ООН, продолжались около полутора часов, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Россию на встрече представлял глава МИД Сергей Лавров. Ранее он заявил, что Москва будет отстаивать принципы ядерной сделки с Тегераном. Перед началом встречи российский министр, а также главы МИД Великобритании, Ирана, Китая, Франции, Германии и госсекретарь США Рекс Тиллерсон воздержались от общения с журналистами.
Иран и "шестерка" достигли в 2015 году соглашения об урегулировании проблемы иранского атома, приняв СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.
Соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны новой американской администрацией во главе с Дональдом Трампом. 19 сентября Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".
Ранее в среду президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что аннулировать сделку с Ираном "будет ошибкой". Он высказался за то, чтобы дополнить соглашение положениями, касающимися ракетной деятельности страны, а также рестрикциями в отношении Тегерана после 2025 года.