Globo: экс-губернатор Рио-де-Жанейро получил 45 лет тюрьмы по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал приговорен в среду к 45 годам и двум месяцам тюрьмы. Как сообщил телеканал Globo, экс-главу региона признали виновным в коррупции, отмывании денег и участии в преступной организации.

По версии следствия, Кабрал предлагал крупным компаниям помощь в заключении сделок с правительством штата, а взамен требовал финансовое вознаграждение. Суммы этих контрактов в результате оказывались завышенными, и регион оставался в убытке. "Пользуясь властью, полученной благодаря поддержке нескольких миллионов избирателей, он предлагал обеспечение определенных преимуществ в обмен на деньги. Он продавал предпринимателям доверие, оказанное ему жителями штата Рио-де-Жанейро, и потому его вина больше, чем вина любого другого коррупционера", - говорится в решении судьи Марселу Бретаса.

К тюремным срокам по этому делу были приговорены еще 11 человек, в том числе супруга экс-губернатора Адриана Анселму. Она получила 18 лет тюрьмы.

Экс-чиновник, возглавлявший регион в 2007-2014 годах, был задержан 17 ноября прошлого года в рамках операции "Калкута", которая является частью дела "Автомойка" о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras. Тогда представители следствия заявили, что располагают сведениями о причастности Кабрала к незаконному использованию средств крупных госфондов, выделенных на реализацию проектов в регионе. Позднее против экс-губернатора открыли еще девять уголовных дел, связанных с коррупцией.