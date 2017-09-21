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Могерини: необходимости в пересмотре иранской ядерной сделки нет

Международная панорама
21 сентября, 3:09 дата обновления: 21 сентября, 3:35 UTC+3

Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности по итогам встречи Ирана и "шестерки", все участники сделки полностью выполняют ее условия

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© AP Photo/Craig Ruttle

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Необходимости пересматривать соглашение по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы нет. Об этом заявила в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам встречи Ирана и "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

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"Соглашение касается ядерной программы, оно выполняется. Соглашение приносит результаты. А значит нет необходимости вскрывать документ", - подчеркнула дипломат по итогам полуторачасовой встречи, проходившей в помещениях Совета Безопасности ООН.

Комментируя состоявшуюся дискуссию, она отметила что, встреча была честной и откровенной. "Мы согласились, что все стороны полностью выполняют соглашение, как уже восемь раз подтвердило МАГАТЭ [Международное агентство по атомной энергии]", - сказала Могерини.

Она отметила, что соглашение является стратегически необходимым для глобальной безопасности. "Сегодня иметь такое соглашение, которое работает, - это стратегический инструмент в руках международного сообщества, - сказала она. - Это важная часть глобальной безопасности".

 

Дипломат добавила, что на прошедшей встрече не обсуждалась возможность пересмотра ядерной сделки. "Это вне дискуссии в этом формате", - отметила она. 

По словам Могерини, во время встречи также не обсуждалась возможность выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. "Мы не обсуждали это, но как представитель Евросоюза, я могу утверждать, что мы вделаем все, чтобы соглашение выполнялось", - сказала она.

Как отметила Могерини, судьба соглашение по Ирану не может определяться США или другой страной, так как оно закреплено резолюцией СБ ООН. "То, что США сейчас пересматривают собственную политику по Ирану, не обсуждается в этом формате, - сказала она. - Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция СБ ООН, таким образом, все члены ООН должны выполнять ее".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
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