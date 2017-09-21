Германия, Япония, Индия и Бразилия подтвердили стремление к постоянному членству в СБ ООН

ТАСС, 21 сентября. Министры иностранных дел стран так называемой большой четверки - Бразилии, Германии, Индии и Японии - провели в среду встречу в рамках 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Страны подтвердили намерение добиваться постоянного членства в Совете Безопасности ООН, передает агентство DPA.

"Текущий состав Совета Безопасности не отражает изменившихся глобальных реалий", - приводит агентство выдержки из итоговой резолюции встречи. DPA отмечает, что с подобными требованиями страны выступают уже не одно десятилетие.

Постоянными членами Совбеза, обладающими правом вето, в 1945 году стали державы - победительницы во Второй мировой войне: Великобритания, Китай, СССР, США и Франция.

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся уже несколько лет, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и непостоянных членов, а также порядку применения права вето. Среди наиболее вероятных кандидатов на прием в ряды постоянных членов фигурируют Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, ЮАР и Япония. В последний раз Совбез расширялся в 1965 году - с 11 до 15 членов (5 постоянных и 10 непостоянных) .