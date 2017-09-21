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Аргентина призвала помочь ей добиться сотрудничества Ирана в расследовании теракта

Международная панорама
21 сентября, 3:42 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Аргентина твердо намерена привлечь к суду всех лиц, участвовавших в организации теракта в еврейском культурном центре, заявил вице-президент Габриэла Мичетти

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти призвала мировое сообщество помочь южноамериканской республике добиться содействия Ирана в расследовании террористической атаки на еврейский культурный центр (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году. Соответствующее заявление она сделала в среду, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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"Для продолжения расследования атаки на AMIA необходимо, чтобы обвиняемые явились для дачи показаний. Мы не хотим провести еще 20 лет без правосудия. Поэтому мы просим международное сообщество поддержать наше прошение о сотрудничестве, которое мы уже давно адресуем Исламской Республике Иран, для того, чтобы расследовать этот теракт", - сказала она.

По ее словам, Аргентина твердо намерена "привлечь к суду всех лиц, участвовавших в финансировании, планировании, подготовке или исполнении" теракта у AMIA и атаки на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году, жертвами которой стали 22 человека.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у AMIA в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого. Несколько иранцев, в том числе бывший министр информации Али Фаллахиан, по запросу Аргентины были включены в список разыскиваемых Интерполом.

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