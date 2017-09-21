Аргентина призвала помочь ей добиться сотрудничества Ирана в расследовании теракта

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти призвала мировое сообщество помочь южноамериканской республике добиться содействия Ирана в расследовании террористической атаки на еврейский культурный центр (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году. Соответствующее заявление она сделала в среду, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

"Для продолжения расследования атаки на AMIA необходимо, чтобы обвиняемые явились для дачи показаний. Мы не хотим провести еще 20 лет без правосудия. Поэтому мы просим международное сообщество поддержать наше прошение о сотрудничестве, которое мы уже давно адресуем Исламской Республике Иран, для того, чтобы расследовать этот теракт", - сказала она.

По ее словам, Аргентина твердо намерена "привлечь к суду всех лиц, участвовавших в финансировании, планировании, подготовке или исполнении" теракта у AMIA и атаки на посольство Израиля в Буэнос-Айресе в 1992 году, жертвами которой стали 22 человека.

Аргентинские следователи считают, что к взрыву у AMIA в 1994 году, унесшему жизни 85 человек, были причастны иранские дипломаты и политики. Тегеран неоднократно отвергал эти обвинения. К настоящему моменту в деле о теракте так и не появилось ни одного задержанного или подсудимого. Несколько иранцев, в том числе бывший министр информации Али Фаллахиан, по запросу Аргентины были включены в список разыскиваемых Интерполом.