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Лавров обсудил с председателем Генассамблеи реформу ООН, ситуацию с КНДР и сделку по Ирану

Международная панорама
21 сентября, 4:12 UTC+3 ООН ООН 21, сентября. /ТАСС

Кроме того, обсуждалась ситуация в мире и "усилия по нераспространению, в том числе связанные с ситуацией Корейском полуострове, и иранскую ядерную сделку"

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком вопросы, связанные с реформой всемирной организации, а также ситуацию на Корейском полуострове и выполнение соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в канцелярии председателя ГА.

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"Они обсудили важность ООН и актуальность реформ. Они согласились в том, что ООН продолжает служить важной платформой для конструктивного обсуждения глобальных вопросов. Поэтому предложения о реформе должны быть сосредоточены на [повышении] эффективности организации. Консенсус остается для государств незаменимым инструментом принятия решений", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Лавров и Лайчак также обсудили ситуацию в мире и "усилия по нераспространению, в том числе связанные с ситуацией Корейском полуострове, и иранскую ядерную сделку".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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