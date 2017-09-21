Лавров обсудил с председателем Генассамблеи реформу ООН, ситуацию с КНДР и сделку по Ирану

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком вопросы, связанные с реформой всемирной организации, а также ситуацию на Корейском полуострове и выполнение соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в канцелярии председателя ГА.

"Они обсудили важность ООН и актуальность реформ. Они согласились в том, что ООН продолжает служить важной платформой для конструктивного обсуждения глобальных вопросов. Поэтому предложения о реформе должны быть сосредоточены на [повышении] эффективности организации. Консенсус остается для государств незаменимым инструментом принятия решений", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Лавров и Лайчак также обсудили ситуацию в мире и "усилия по нераспространению, в том числе связанные с ситуацией Корейском полуострове, и иранскую ядерную сделку".