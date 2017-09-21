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Трамп принял решение по ядерной сделке с Ираном, но держит его в тайне

Международная панорама
21 сентября, 5:33 дата обновления: 21 сентября, 5:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, британский премьер Тереза Мэй просила американского лидера сообщить о решении, однако Дональд Трамп ей отказал

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© EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уже принял решение по вопросу о том, следует ли США выходить из соглашения по ядерной программе Ирана, однако пока никому о нем не сообщил. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду вечером на встрече в нью-йоркском отеле HiIlton Midtown с группой журналистов, среди которых был и корреспондент ТАСС.

"Он [Трамп] никому об этом не сказал", - отметил Тиллерсон, пояснив при этом, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просила Трампа сообщить о принятом решении. "Однако он ответил отказом", - подчеркнул Тиллерсон.

Откровенная дискуссия по ядерной программе Тегерана

Затронув вопрос о состоявшейся в среду в штаб-квартире ООН встрече представителей "шестерки" (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) и Ирана, госсекретарь сообщил, что состоялось "очень откровенное" обсуждение вопросов, связанных с выполнением Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Он отметил, что Иран "технически соблюдает" положения соглашения об ограничении его ядерной программы, однако страны "шестерки", по словам Тиллерсона, "ожидали, что в результате подписания соглашения напряженность в регионе ослабнет".

"Таковы были ожидания, - продолжал он. - К сожалению, с тех пор, как соглашение вступило в силу, мы видели что угодно, но не мирный и стабильный регион". Он обвинил Тегеран в военной поддержке президента Сирии Башара Асада, оказании влияния на обстановку в Йемене и Ираке, а также в агрессивных действиях против кораблей ВМС США в Персидском заливе. "Как представляется, было бы очень трудно утверждать, что это соглашение соответствует ожиданиям его участников", - добавил госсекретарь.

Нажим на Иран будет продолжен

"За последнее время США приняли меры в качестве ответа на эти действия [Ирана]: как вы знаете, дополнительные санкции недавно были введены в ответ на запуски баллистических ракет, действия в киберпространстве и другую дестабилизирующую деятельность", - сказал он.

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По словам Тиллерсона, США "будут продолжать отслеживать действия Ирана и предпринимать дополнительные шаги, которые не будут вступать в противоречие с обязательствами в рамках СВПД". "Мы полностью выполняем СВПД", - подчеркнул он.

Тегеран и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

КНДР начинает ощущать последствия санкций

На вопрос журналистов об эффективности санкций Совета Безопасности ООН, введенных в отношении КНДР, Тиллерсон заявил, что там "уже появились первые признаки нехватки горючего".

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"Для того, чтобы санкции сработали, нужно время, - сказал он. - Мы уже видели первые признаки нехватки горючего у Пхеньяна". По словам госсекретаря, судя по имеющимся у США данным, Пхеньян "начал запасать топливо в начале года в ожидании прихода новой [вашингтонской] администрации". Сейчас, указал он, запасы горючего в КНДР "истощились, а новые поступления сократились".

По словам Тиллерсона, он не может дать оценку того, каков процесс принятия решений в КНДР. "Мы поддерживаем очень ограниченные контакты с их постоянным представительством при ООН, - сказал он. - Поэтому мы не знаем, как там происходит процесс принятия решений".

 

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Асад, Башар Хафез
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