Рейтинг президента Южной Кореи падает четвертую неделю подряд на фоне провокаций КНДР

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Уровень поддержки населением президента Республики Корея Мун Чжэ Ина продолжает падение четвертую неделю подряд, сократившись до 65,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Realmeter в период с 18 по 20 сентября среди 1,5 тыс. жителей разных регионов страны.

"Среди совершеннолетних граждан Южной Кореи 65,7% одобряют деятельность Мун Чжэ Ина на посту президента страны, что на 1,4% меньше, чем на прошлой неделе, - отмечает агентство. - Таким образом, за четыре недели рейтинг главы государства упал на 8,2%". Отрицательное отношение к его деятельности высказали 29,8% опрошенных, что на 3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Еще 4,5% респондентов воздержались от ответа.

Снижение уровня поддержки Мун Чжэ Ина аналитики Realmeter объясняют ростом обеспокоенности населения в связи с последними военными провокациями КНДР и спорами вокруг необходимости оказания гуманитарной помощи Пхеньяну.

Правящую Демократическую партию Тобуро поддерживают 49,8% опрошенных, оппозиционную Корейскую партию свободы - 17%, партию Парын - 6,3%, Народную партию - 6%, Партию справедливости - 4,7%.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2,5% при уровне достоверности 95%.

Инаугурация президента Мун Чжэ Ина состоялась 10 мая, после того как он одолел на выборах представителя консервативной Корейской партии свободы Хон Чжун Пхё с перевесом в 15%. За Муна проголосовало большинство провинций и городов республики, включая столицу - город Сеул. Спустя пару недель популярность Муна достигла своего пика - 84%.