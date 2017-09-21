NYT: экс-глава штаба Трампа содействует независимости Иракского Курдистана

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ТАСС, 21 сентября. Бывший руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт содействует проведению в Иракском Курдистане референдума о независимости 25 сентября, несмотря на официальное осуждение Вашингтоном этой инициативы. С таким утверждением выступила в среду газета The New York Times.
По данным ее источников, несколько месяцев назад на Манафорта через посредника вышел сын главы Иракского Курдистана Масуда Барзани, который организовал визит экс-главы штаба Трампа на север Ирака. Там Манафорт консультировал курдских активистов, обещал им поддержку и продвижение их интересов на Западе во время и после референдума.
По версии газеты, один из помощников Манафорта постоянно находится в Эрбиле, столице Иракского Курдистана, куда в ближайшие дни может снова отправиться и сам бывший глава штаба Трампа.
Представитель сына Барзани подтвердил изданию, что Манафорт был нанят "для оказания помощи до и после референдума", но не привел дальнейших подробностей. По словам пресс-секретаря самого Манафорта, он лишь входит в международную группу экспертов по этому вопросу.
Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака. В прошлую пятницу парламент региона одобрил планы проведения плебисцита 25 сентября. Багдад выступает против этого, считая решение курдских властей незаконным и не исключает военного вмешательства, если запланированный референдум приведет к насилию. Вашингтон также выступает против проведения референдума и призывает стороны к диалогу.