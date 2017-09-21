СМИ: экс-премьер Казахстана Ахметов досрочно вышел из колонии

АСТАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов досрочно вышел из колонии в поселке Карабас Карагандинской области, где отбывал наказание за коррупционные преступления. Об этом в четверг сообщил казахстанский информационный портал Tengrinews.kz.

Как информировали в агентстве, Ахметов вышел из ворот колонии, затем cел в машину и уехал в сопровождении близких. "С планами я пока не определился. Время покажет, чем займусь. Сейчас я поеду домой", - рассказал экс-премьер, отвечая на вопросы журналистов.

6 сентября Абайский районный суд Карагандинской области удовлетворил ходатайство осужденного Ахметова о замене неотбытой части тюремного срока на ограничение свободы. Суд также постановил заменить оставшийся тюремный срок (четыре года и 26 дней) на ограничение свободы с установлением пробационного контроля. Отбывать этот срок Ахметов будет по месту жительства. Постановление суда вступило в законную силу 21 сентября.

18 ноября 2014 года суд санкционировал Ахметову меру пресечения "домашний арест". 11 декабря 2015 года он был приговорен к 10 годам колонии общего режима по обвинению в коррупционных преступлениях. Учитывая, что осужденный год и 23 дня провел под домашним арестом, коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда в марте 2016 года снизила Ахметову срок до восьми лет лишения свободы. 19 января 2017 года Абайский районный суд Карагандинской области применил в отношении Ахметова норму закона "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости Казахстана" и снизил срок на четверть, то есть на год 7 месяцев и 11 дней.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, ограничение свободы состоит в установлении пробационного контроля за осужденным на срок от одного года до семи лет. Это наказание отбывается по месту жительства осужденного без изоляции от общества. Пробационный контроль осуществляется уполномоченным государственным органом и включает исполнение осужденным ряда обязанностей, в том числе не менять без уведомления мест жительства и работы, не посещать определенные места и осуществлять материальную поддержку семьи.