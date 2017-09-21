AP: в городской совет Бостона баллотируется клоун

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. В городской совет Бостона баллотируется клоун - Пэт Паясо (Payaso - по-испански клоун). Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Кандидат в муниципальный совет ходит на встречи с избирателями с разноцветным кудрявым париком и красным клоунским носом. В таком же костюме он призывает голосовать за себя с экранов телевизоров и в социальных сетях. По городу расклеены десятки агитационных плакатов, призывающих уже 7 ноября голосовать за клоуна Паясо.

Глава предвыборного штаба политика Стивен Кройс сначала опровергал сообщения о своем назначении. "Возможно, меня разыграли. Я никогда не хотел участвовать в чьей-либо избирательной кампании", - отвечал он журналистам на просьбу прокомментировать соответствующее заявление штаба Паясо. Буквально через несколько часов Кройс поменял свое мнение и пообещал в ближайшее время приступить к своим должностным обязанностям и предоставить СМИ больше информации о кампании.

Член городского совета Анниса Джордж заявила, что Паясо "превращает выборы в фарс". Жители Бостона шутят, что теперь в городском совете может стать на одного клоуна больше.

Избирательную кампанию Паясо зарегистрировал в апреле, на ее счету на данный момент всего $45. Соперниками клоуна станут четыре действующих члена городского совета и еще трое простых жителей города. Четыре кандидата, получившие наибольшее количество голосов на выборах, войдут в состав муниципалитета, состоящего из 13 человек.