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Литва в несколько раз увеличит участие в миссии ООН по стабилизации в Мали

Международная панорама
21 сентября, 11:11 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 21, сентября. /ТАСС

Глава МИД балтийской республики подчеркнул, что нестабильность в африканской стране непосредственно влияет на ситуацию в Европе

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ВИЛЬНЮС, 21 сентября. /ТАСС/. Литва значительно увеличит свое участие в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и в октябре направит в ее состав воинское подразделение, сформированное сухопутными силами. Соответствующее заявление сделал в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН глава МИД балтийской республики Линас Линкявичюс, сообщило в четверг дипведомство.

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"Положение в Мали непосредственно влияет на ситуацию в Европе, особенно в контексте нелегальной миграции, поэтому Литва присоединяется к усилиям международной общественности по поддержанию мирного процесса", - отметил он в ходе встречи на уровне министров по вопросу урегулирования в Мали.

Министр сообщил, что к находящимся в Мали пяти военным представителям Литвы в штабном центре по управлению операцией в Бамако и в контролируемом ООН восточном секторе Тимбукту в октябре присоединится подразделение в составе 34 человек. "На таком количественном уровне намечено участие Литвы в миссии ООН и в 2018 году", - отметил Линкявичюс.

Принципиальное согласие на отправку в Африку литовских миротворцев было дано в декабре 2015 года парламентом страны в ответ на просьбу Франции, которая возглавляет международную миссию. В ее состав представители Литвы командируются с августа 2016 года. В боевых операциях они участия не принимают.

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