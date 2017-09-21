Сейм Латвии запретил автоматически предоставлять гражданство детям неграждан

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РИГА, 21 сентября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии отклонил законопроект, который предусматривает отказ от предоставления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в этой стране после 1 июня 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Сейма.
Инициативу об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан, родившимся на территории республики, передал в парламент на прошлой неделе президент Латвии. В аннотации к документу было указано, что его принятие поможет формированию сплоченного, ориентированного на единые ценности латвийского общества. Ежегодно в Латвии в семьях неграждан появляется на свет 50-80 детей.
Предложение Вейониса вызвало серьезные разногласия в правящей коалиции. В частности, против него выступило национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", а премьер-министр Марис Кучинскис сказал, что не готов рисковать устойчивостью коалиции из-за вопроса гражданства для детей неграждан.
Согласно обнародованным в мае данным соцопроса, 76% жителей Латвии поддерживают идею автоматического предоставления гражданства Латвии родившимся в этой стране детям неграждан.
В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом свыше 252 тыс. жителей являются негражданами. С момента выхода республики из состава СССР в 1991 году они были лишены большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах. Неграждане также лишены ряда социальных и экономических прав.