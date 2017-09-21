Общие прения 72-й сессии Генассамблеи ООН. День третий. Видеотрансляция

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В Нью-Йорке продолжается общеполитическая дискуссия (общие прения) 72-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. В прениях принимают участие представители всех 193 членов Организации Объединенных Наций.

Дискуссии продлятся пять дней. В третий день, 21 сентября, в штаб-квартире ООН выступят политики из 17 стран, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров. Также среди выступающих - представители Германии, Канады, Китая, Сербии, Хорватии и Йемена.