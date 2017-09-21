Меркель считает, что терроризм постоянно угрожает Германии

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БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Террористическая угроза для Германии является постоянной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, отвечая на вопросы радиослушателей в эфире общественной телерадиокомпании ARD.
"Исламистский терроризм представляет постоянную угрозу, мы делаем все, чтобы с ней бороться", - сказала она. По ее словам, власти ФРГ приняли дополнительные меры, которые должны повысить уровень безопасности в стране, а также ускорили высылку беженцев, представляющих угрозу для безопасности государства.
В среду глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что в прошлом году в Германии удалось предотвратить более 10 терактов. По его оценкам, ситуация в сфере безопасности в Германии остается сложной.
В декабре 2016 в Берлине произошел самый крупный теракт за последние годы - примкнувший к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) тунисец Анис Амри наехал на грузовике на посетителей рождественского рынка, убив 12 человек и ранив более 50. В прошлом году в ФРГ произошло также несколько более мелких терактов - это были нападения вооруженных исламистов- одиночек на пассажиров поездов.