Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель считает, что терроризм постоянно угрожает Германии

Международная панорама
21 сентября, 13:03 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, сентября. /ТАСС

По словам канцлера, власти ФРГ приняли дополнительные меры, которые должны повысить уровень безопасности в стране

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Террористическая угроза для Германии является постоянной. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в четверг, отвечая на вопросы радиослушателей в эфире общественной телерадиокомпании ARD.

Смотрите также

Глава МВД ФРГ рассказал о предотвращении в Германии более 10 терактов в 2016 году

Пособника террористов экстрадировали в Россию из Германии

Reuters: Турция передала ФРГ список 680 германских фирм, подозреваемых в поддержке террора

МИД Турции обвинил Германию в предоставлении убежища террористам

"Исламистский терроризм представляет постоянную угрозу, мы делаем все, чтобы с ней бороться", - сказала она. По ее словам, власти ФРГ приняли дополнительные меры, которые должны повысить уровень безопасности в стране, а также ускорили высылку беженцев, представляющих угрозу для безопасности государства.

В среду глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил, что в прошлом году в Германии удалось предотвратить более 10 терактов. По его оценкам, ситуация в сфере безопасности в Германии остается сложной.

В декабре 2016 в Берлине произошел самый крупный теракт за последние годы - примкнувший к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) тунисец Анис Амри наехал на грузовике на посетителей рождественского рынка, убив 12 человек и ранив более 50. В прошлом году в ФРГ произошло также несколько более мелких терактов - это были нападения вооруженных исламистов- одиночек на пассажиров поездов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Персоны
Меркель, Ангела
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
3
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
4
В Кремле не комментируют сообщения СМИ о возможной отставке Шанцева
5
ЦБ получит 75% в капитале Бинбанка
6
Николая Караченцова перевели в реанимацию
7
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама