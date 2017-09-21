Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

Иран начал развивать ядерную программу во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (1941–1979). Поддержку ему оказали США в рамках программы администрации президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра "Атомы ради мира" (Atoms for Рeace), направленной на сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В 1959 году США предоставили ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета реактор малой мощности.

С 1958 года Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 1 июля 1968 года подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году). Однако со временем у мирового сообщества возникли подозрения, что Иран работает над созданием не только "мирного атома". В начале 2000-х западные страны и МАГАТЭ обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". Официальный Тегеран отверг обвинения и продолжил обогащать уран. В ответ последовали суровые санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН.