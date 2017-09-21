Искусство разрывать сделки: откажется ли Трамп от ядерного соглашения с Ираном

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Одно из главных дипломатических достижений президента США Барака Обамы — ядерная сделка с Ираном — оказалась под угрозой. Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы выйти из соглашения. ТАСС объясняет, что из себя представляет эта сделка, почему Трамп ей недоволен и смогут ли Штаты в одностороннем порядке ее разорвать.
Иран начал развивать ядерную программу во времена правления шаха Мохаммеда Резы Пехлеви (1941–1979). Поддержку ему оказали США в рамках программы администрации президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра "Атомы ради мира" (Atoms for Рeace), направленной на сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В 1959 году США предоставили ядерному исследовательскому центру Тегеранского университета реактор малой мощности.
С 1958 года Иран стал членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), 1 июля 1968 года подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ратифицирован в 1970 году). Однако со временем у мирового сообщества возникли подозрения, что Иран работает над созданием не только "мирного атома". В начале 2000-х западные страны и МАГАТЭ обвинили Тегеран в развитии "секретной военной ядерной программы". Официальный Тегеран отверг обвинения и продолжил обогащать уран. В ответ последовали суровые санкции США, Евросоюза и Совета Безопасности ООН.
Это соглашение об урегулировании проблемы ядерной программы Ирана. 14 июля 2015 года Тегеран и "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили 159-страничный договор, получивший название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на ограничение Тегераном своей ядерной деятельности. Реализация СВПД началась 16 января 2016 года.
Ядерная сделка требовала от Ирана:
— Сократить запасы урана на 97% (с 10 тыс. кг до 300).
— Отказаться от производства высокообогащенного урана и оружейного плутония. Договор разрешил Ирану обогащать уран лишь на 3,67% (уран с обогащением до 20% используется в исследовательских и экспериментальных реакторах, до 90% — для ядерного оружия).
— Снизить число центрифуг с 20 тыс. до 5 тыс. (дополнительную 1 тыс. центрифуг Ирану разрешили использовать для научных целей).
— Разрешить инспекции и мониторинг деятельности ядерных объектов.
— Исключить "возможные военные аспекты" (possible military dimensions, PMD) в иранской ядерной программе.
Существенное смягчение санкционного режима, который препятствовал экономическому развитию страны. В частности, власти США объявили об освобождении от санкций 59 физических лиц (граждан Ирана и других стран), 385 предприятий, 77 самолетов и 227 судов (в их числе нефтяные танкеры). Кроме того, были разблокированы средства из замороженных в зарубежных банках активов, снят запрет на закупку иранской нефти, запрет на инвестиции в Иран и запрет на поставку туда технологий для нефтяного сектора. Иранцам вернули доступ к международной системе расчетов SWIFT, а их западным партнерам разрешили возобновить с ними финансовые контакты.
Нет. Вашингтон снял с Ирана лишь часть санкций и тут же объявил о введении новых. На этот раз — за реализацию Тегераном программы создания баллистических ракет. Объявляя о введении новых санкций в отношении Ирана, тогдашний президент США Барак Обама заявил, что "ядерная сделка никогда не была направлена на то, чтобы разрешить все наши разногласия с Ираном".
Между тем в Конгрессе США росло сопротивление договору СВПД: против него выступили не только республиканцы, но и несколько демократов. По их мнению, снятие ограничений с Тегерана приведет к укреплению иранского режима, а в дальнейшем — к возобновлению ядерных испытаний в обход договоренности. Ядерную сделку с Ираном американские законодатели называли самой большой угрозой Ближнему Востоку и в первую очередь Израилю — главному союзнику Вашингтона в регионе. Такую точку зрения разделял и Дональд Трамп — на тот момент кандидат в президенты США.
Глава Белого дома не раз называл ядерную сделку "худшей из всех, что [он] когда-либо видел". В ходе предвыборной кампании, а затем на посту президента США Трамп неоднократно критиковал этот документ, утверждая, что он дает односторонние преимущества Исламской Республике. В этом же ключе высказывались и представители его администрации. 16 августа постпред США при ООН Никки Хейли поставила под сомнение значимость ядерной сделки с Ираном, заявив, что она позволяет Тегерану "держать весь мир в заложниках". В более примирительном тоне высказался госсекретарь США Рекс Тиллерсон: по его словам, у США "есть существенные проблемы с этим соглашением", но нет сомнений, что Иран с технической точки зрения выполняет условия ядерной сделки.
Трамп акцентировал внимание на иранской проблеме во время выступления в Генассамблее ООН. "Мы не можем позволить убийственному режиму продолжать активность по дестабилизации и строить опасные ракеты. И мы не можем связывать себя договоренностью, если она в конечном счете дает возможность для создания ядерного оружия, — подчеркнул президент. — "Иранская сделка" — одна из худших и наиболее однобоких договоренностей, в которые когда-либо вступали США. Честно говоря, эта сделка — насмешка над Соединенными Штатами, и вы о ней еще услышите".
На полях ГА ООН Трамп заявил, что уже принял решение по ядерной сделке с Ираном. По информации телеканала NBC, президент склоняется к выходу из соглашения.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника сообщило, что Тегеран готов к любым возможным сценариям, в том числе — возобновлению своей ядерной деятельности. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что Соединенные Штаты "дорого заплатят", если действия администрации президента Дональда Трампа приведут к разрыву соглашения.
Во время встречи встречи Ирана и "шестерки" на полях ГА ООН возможность выхода США из СВПД не обсуждалась. Однако верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини напомнила, что сделка по иранской ядерной программе была заключена между Тегераном и "шестеркой", а также одобрена резолюцией Совета Безопасности ООН, и поэтому США не могут разорвать ее в одностороннем порядке. "Это не двустороннее соглашение, не соглашение шести или семи сторон, это резолюция Совета Безопасности, таким образом, все члены ООН должны выполнять ее", — указала Могерини.