Украинская полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Шеремета

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с 24 июля 2017 года и изъяла их из открытого доступа в Едином государственном реестре. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос издания "Украинские новости".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", - сказано в ответе Госсудебной администрации.

На данный момент из открытого доступа в Едином государственном реестре судебных решений удалено более 200 документов по делу об убийстве Шеремета. В частности, исчезли решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

20 июля 2017 года спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в деле об убийстве журналиста до сих пор нет подозреваемых. В августе президент Украины Петр Порошенко выступил за привлечение иностранных специалистов в состав следственной группы, которая расследует убийство.