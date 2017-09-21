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США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве

Международная панорама
21 сентября, 13:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

В посольстве США заявили, что после получения визы выдача паспорта будет возможна только на Украине

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КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Жители Российской Федерации могут получать американские визы в посольстве США в Киеве, сообщила в четверг пресс-служба американской дипмиссии на Украине.

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"Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве", - отметили в посольстве.

По его данным, заявители не обязаны быть резидентами Украины для получения визы в Киеве, но должны физически находиться на Украине во время подачи заявления и получения визы. При этом в посольстве отметили, что заявления не будут приниматься по почте. "Все заявители должны указать местный адрес на Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование", - уточнили в дипмиссии.

После получения визы выдача паспорта будет возможна только в пределах Украины, отметили в посольстве США.

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