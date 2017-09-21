Депутаты Европарламента: каталонцы имеют право решить свое будущее демократическим путем

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Жители Каталонии имеют право определить свое будущее демократическим путем. Об этом говорится в поступившем в четверг в ТАСС заявлении депутатов Европарламента, входящих во фракцию "Европейские объединенные левые".

"Каким бы ни было наше мнение о независимости Каталонии или референдуме 1 октября, это не может оправдать применение силы, репрессий и запугивания. Народу Каталонии должны позволить демократическим путем определить свое будущее", - отмечается в документе.