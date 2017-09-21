Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В мэрии Киева прошла эвакуация из-за сообщения о минировании

Международная панорама
21 сентября, 14:44 дата обновления: 21 сентября, 15:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, сентября. /ТАСС

Пиротехники взрывных устройств не обнаружили

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Все сотрудники мэрии Киева эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Сотрудники Киевсовета покинули помещение на Крещатике, 36. То есть эвакуация состоялась", - сообщили в пресс-службе.

В КГГА также отметили, что информация о минировании поступила в дежурную часть в 12:11. По тревоге на место были направлены представители профильных структурных подразделений, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Из здания мэрии эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей.

Пиротехники после осмотра здания мэрии Киева и прилегающей к ней территории никаких взрывных устройств обнаружили. "Осмотр административного здания и прилегающей к ней территории завершен. Никаких опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

По факту проводится проверка, будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция принимает меры для установления личности "информатора".

Количество "минирований" растет

На Украине ежегодно растет количество ложных сообщений о минировании госучреждений и объектов инфраструктуры. По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, за последние пять-шесть лет количество таких звонков в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 подобных вызовов в течение года, в 2014-2016 годах - уже более 800.

В то же время за восемь месяцев 2017 года всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве - 96, в Одесской области - 87, Днепропетровской - 48, Харьковской - 28, Львовской - 26, Херсонской - 22.

В частности, в июле 2017 года поступил ряд сообщений о минировании киевского метрополитена, в результате работа подземки была парализована. 26 июля из-за "минирования" пришлось эвакуировать людей из гостиницы "Украина" в центре Киева. Полиция несколько раз проверяла на наличие взрывчатки и два отделения Сбербанка России в украинской столице, однако никаких опасных предметов не обнаружила.

Кроме того, за прошедшую неделю (11-17 сентября) сотрудники Службы безопасности Украины и полиции задержали трех человек, которые анонимно сообщали о минировании Дворца спорта в Киеве, зданий кабинета министров и Национального банка.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы для "шутников", но даже это их не останавливает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
2
Путин в "Яндексе" пообщался с голосовым помощником "Алиса"
3
США предложили гражданам РФ получать американские визы в Киеве
4
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
5
В центре Ростова-на-Дону загорелось здание гостиницы
6
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
7
Пожар в гостинице Ростова локализован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама