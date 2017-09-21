В мэрии Киева прошла эвакуация из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Все сотрудники мэрии Киева эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Сотрудники Киевсовета покинули помещение на Крещатике, 36. То есть эвакуация состоялась", - сообщили в пресс-службе.

В КГГА также отметили, что информация о минировании поступила в дежурную часть в 12:11. По тревоге на место были направлены представители профильных структурных подразделений, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. Из здания мэрии эвакуировали около 200 сотрудников и посетителей.

Пиротехники после осмотра здания мэрии Киева и прилегающей к ней территории никаких взрывных устройств обнаружили. "Осмотр административного здания и прилегающей к ней территории завершен. Никаких опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении Нацполиции Украины.

По факту проводится проверка, будет принято соответствующее процессуальное решение. Полиция принимает меры для установления личности "информатора".

Количество "минирований" растет

На Украине ежегодно растет количество ложных сообщений о минировании госучреждений и объектов инфраструктуры. По словам первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, за последние пять-шесть лет количество таких звонков в полицию значительно возросло. Например, в 2012-2013 годах в полицию поступало около 200 подобных вызовов в течение года, в 2014-2016 годах - уже более 800.

В то же время за восемь месяцев 2017 года всего таких сообщений зарегистрировано в Киеве - 96, в Одесской области - 87, Днепропетровской - 48, Харьковской - 28, Львовской - 26, Херсонской - 22.

В частности, в июле 2017 года поступил ряд сообщений о минировании киевского метрополитена, в результате работа подземки была парализована. 26 июля из-за "минирования" пришлось эвакуировать людей из гостиницы "Украина" в центре Киева. Полиция несколько раз проверяла на наличие взрывчатки и два отделения Сбербанка России в украинской столице, однако никаких опасных предметов не обнаружила.

Кроме того, за прошедшую неделю (11-17 сентября) сотрудники Службы безопасности Украины и полиции задержали трех человек, которые анонимно сообщали о минировании Дворца спорта в Киеве, зданий кабинета министров и Национального банка.

Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 о заведомо ложном сообщении об угрозе взрыва, она предусматривает до шести лет лишения свободы для "шутников", но даже это их не останавливает.