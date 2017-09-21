Битва за Бундестаг: какая коалиция возглавит Германию по итогам выборов

До, пожалуй, самых важных парламентских выборов в Европе – в германский Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер ФРГ, – осталось всего три дня. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель находится у власти уже 12 лет и нацелилась на новый, четвертый по счету, срок. В том, что она победит, в Германии не сомневается, пожалуй, уже никто – ни избиратели, ни журналисты, ни политологи, ни социологи.

Тем не менее, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц в эти дни неустанно повторяет в ходе каждого мероприятия: "Я иду на выборы, чтобы стать канцлером Федеративной Республики". Еще весной всем казалось, что бывший глава Европарламента действительно может представлять серьезную угрозу Меркель и позициям ее консервативного блока – ХДС/ХСС. Но сейчас его шансы на победу, согласно опросам, практически равны нулю. Разрыв между консерваторами и социал-демократами уже длительное время держится на уровне 12-14 процентных пунктов.

Кроме того, большинство избирателей хотя и считают, что кандидат в канцлеры от СДПГ ближе к народу, чем Меркель, однако отказывают ему в других важных качествах, которые, по мнению граждан, отличают нынешнюю главу правительства ФРГ, в том числе в лидерских способностях, в компетентности.

В надежде переломить ход предвыборной гонки и склонить на свою сторону еще не определившийся электорат СДПГ пошла на необычный шаг – ее лидеры в течение 72 часов, начиная с 18:00 четверга, будут отвечать вопросы граждан по электронной почте, телефону, в Facebook и Twitter. Акция получила название "Оставаться на страже и бороться за большую справедливость".

Интрига есть

Результаты опросов общественного мнения перед референдумом по Brexit и президентскими выборами в США дали повод для сомнений в их объективности, и все же сейчас понятно, что Шульц не сможет сменить Меркель на посту канцлера. Даже если СДПГ, Левая партия (ЛП) и "зеленые" наберут максимальное для себя число голосов, эксперты считают крайне маловероятным вариант создания так называемой красно-красно-зеленой коалиции. Слишком разнятся их предвыборные программы, и пропасть между ними в последние недели, скорее, стала только шире и глубже.

Но это не означает, что с интригой на выборах в Бундестаг покончено. Граждане, отдав свой голос, по крайней мере смогут определить, какой будет будущая коалиция, пусть и с Меркель во главе, и как будет выглядеть оппозиционный лагерь.

Всего в выборах примут участие 42 партии, но реальные шансы пройти в Бундестаг имеют только семь - выступающие единым блоком ХДС и ХСС, а также СДПГ, Левая партия, "зеленые", свободные демократы (СвДП) и "Альтернатива для Германии" (АдГ). В последние две недели большинство центров изучения общественного мнения отметили следующую тенденцию - небольшой рост рейтингов либералов, "левых" и АдГ и некоторое падение популярности "зеленых", блока ХДС/ХСС и СДПГ.

"Все указывает на то, что партии, которые граждане считают в принципе противниками нынешней политики правительства, могут собрать голоса еще не определившихся избирателей", - считает сотрудник исследовательского института Emnid Торстен Шнайдер-Хазе. Только, пожалуй, "зеленые" не могут рассчитывать на такой "бонус" - избиратели воспринимают партию как близкую правительству.

По оценкам экспертов, 40-46% граждан еще не определились с выбором. На них особенно уповает лидер социал-демократов Шульц. "Если 50% избирателей не приняли решение, за кого голосовать, то все еще возможно", - заявил он на днях.

Однако и за неделю до парламентских выборов в 2013 году эта группа не была меньше, но результаты опросов и итоги выборов тогда практически сошлись. Поэтому сильно надеяться на неопределившихся избирателей Шульцу, пожалуй, не стоит.

Какой партнер, такие и акценты

Соответственно, решение многих насущных проблем немцев и преодоление стоящих перед страной вызовов будет зависеть от того, кто попадет в правительство. Тот, кто поставит крестик напротив блока ХДС/ХСС, проголосует за невозмутимый стиль правления Меркель, за статус-кво, хотя после объявления об отказе от атомной энергетики и во время миграционного кризиса немцы узнали, что канцлер порой может пойти на неожиданные шаги. Голос в пользу ХДС/ХСС укрепляет позиции Меркель на коалиционных переговорах и ее роль в собственной партии.

Избиратель, поддерживающий СДПГ, в нынешней ситуации по сути голосует за продолжение деятельности "большой коалиции". Если Шульцу и его однопартийцам удастся набрать больше 23% (это был в 2009 году самый худший результат на выборах), то социал-демократы смогут вести себя более уверенно на переговорах с ХДС/ХСС и, при известных обстоятельствах, реализовать определенные пункты своей программы, тем самым выполнив часть предвыборных обещаний. По данным журнала "Шпигель", втайне социал-демократы уже подумывают о продолжении "большой коалиции".

О существенных изменениях в политике ФРГ в таком случае, разумеется, говорить не приходится, однако последствия для самой СДПГ, если она поддастся искушению снова стать младшим партнером ХДС/ХСС, могут быть крайне негативными в долгосрочной перспективе. Кроме того, Германия лишится еще на четыре года сильной оппозиции, а у правопопулистской "Альтернативы для Германии" появится шанс стать, возможно, самым "громким" оппозиционным голосом в Бундестаге и набирать популярность.

Иные последствия имел бы успех "зеленых" или свободных демократов - он принес бы, правда, больше неопределенности, но и больше нового в политике. Формирование "черно- зеленого" альянса (ХДС/ХСС и "зеленые"), скорее всего, означало бы либерализацию миграционной политики, активизацию усилий в области защиты климата. Для России такая коалиция ничего хорошего бы не сулила: "зеленые" традиционно выступают за проведение жесткой политики по отношению к Москве.

"Черно-желтая" коалиция сдвинула бы акценты в сторону экономического развития. Многие в ФРГ называют такой союз "естественным". В то же время, по мнению местных наблюдателей, участие либералов в правительстве из-за их представлений о развитии единой Европы может ухудшить отношения ФРГ с Францией и ее президентом Эмманюэлем Макроном и осложнить поиск компромисса по вопросу будущего валютного союза.

Самым рискованным, но с политической точки зрения интересным проектом стала бы коалиция под названием "Ямайка" (по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки - ХДС/ХСС, СвДП и "зеленые"). В свете разногласий между партиями по целому ряду вопросов такой альянс был бы крайне неустойчивым и мог бы очень быстро привести к политическому хаосу, когда партнеры просто блокировали бы друг друга при принятии важных решений. В то же время это могло бы привести к действительному "перезапуску" политической Германии.

АдГ – во главе парламентской оппозиции?

В настоящее время основная борьба по сути развернулась между небольшими партиями. Опросы ставят на третье место то "Альтернативу для Германии", то "Левую партию", то свободных демократов. Если будет сформирована "большая коалиция", а АдГ пройдет в Бундестаг, став третьей силой, это будет иметь, помимо прочего, важное символическое значение - глава фракции популистов станет лидером парламентской оппозиции. Это при том, что около 60 лет в Бундестаг не проходила партия, отстаивающая крайне правые идеи и даже призывающая "обнулить" историческую память немцев о Второй мировой войне.

Социологи при этом признают, что спрогнозировать, сколько голосов в конечном итоге получит АдГ, сложно. Это связано в том числе с тем, что партия появилась сравнительно недавно, а достаточного количества данных о ее электоральной базе, которые бы позволили отследить тенденцию ее выступления на федеральных выборах, нет. Кроме того, в связи с неоднозначной репутацией правых популистов не так много избирателей говорят социологам, что готовы проголосовать за АдГ, или не принимают участие в соцопросах.

Как заявлял журналистам глава ведущего института изучения общественного мнения Infratest dimap Нико Зигель, у АдГ не сформировалась четкая избирательная структура. Известно лишь, что в так называемых "новых землях" (бывшей ГДР) ее позиции значительно сильнее.

"Это недовольные представители всех других политических лагерей. 50% ее сторонников еще совсем недавно поддерживали другие партии", - подчеркнул он. "Что объединяет их всех - это протест против истеблишмента", - добавил эксперт.

Какое место в воскресенье займет АдГ, во многом будет зависеть от того, насколько другим партиям удастся мобилизовать своих избирателей. Если, скажем, сторонник ХДС решит, что преимущество христианских демократов и так очевидно, и не пойдет на выборы, то выиграют от этого скорее всего как раз правые.

Вячеслав Филиппов